بدء قبول طلبات وظيفة "صراف عملة" بدولة خليجية براتب 10 آلاف جنيه اليوم

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء قبول طلبات راغبي العمل بمهنة موظف مبيعات "صراف عملة"، اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس 15 فبراير الجاري، للعمل لدى شركة الملا العالمية للصرافة بدولة الكويت.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن شروط يجب توافرها في المتقدم، وهي أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ويفضل بكالوريوس تجارة، وألا يقل العمر عن 25 ولا يزيد عن 35 سنة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الانجليزية بمستوي جيد، ولا يشترط الخبرة، وأن يكون جواز السفر ساري لمدة 3 سنوات علي الأقل.

يأتي راتب الوظيفة بعملة دولة العمل توازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، شاملة السكن، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

تقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، الكائن برقم 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة.

وترفق السيرة الذاتية للمتقدم مع عدد من المستندات المطلوبة وهي، صورة من جواز السفر واضحة "ملونة" على أن يكون ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.