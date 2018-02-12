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الوطن

علي جمعة يفتي بحرمة الاستثمار في "بيتكوين": "قمار في قمار"

اليوم AM 07:55
كتب: أحمد حامد دياب
علي جمعة يفتي بحرمة الاستثمار في "بيتكوين": "قمار في قمار"

الدكتور علي جمعة

أفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بحرمة الاستثمار في عملة "البيتكوين"، قائلا: "قمار ومش بس بيتكوين ولكن 16 عملة أخرى، وكله قمار في قمار".

وأضاف جمعة، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التعامل في العملات الرقمية يعتبر نوع من أنواع القمار المنتشر في أمريكا.

وأشار جمعة إلى أن أي شخص حصل على ربح نتيجة استثماره في عملة "بيتكوين"، يجب عليه أن يتصدق بهذه الأموال فورًا لأنها تعتبر من أموال القمار.

 

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