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الوطن

ناعوت: اصطفاف العراقيين مع جيشهم حرر الموصل وعلينا الاقتداء بهم

اليوم PM 08:57
كتب: خالد الأسمر
ناعوت: اصطفاف العراقيين مع جيشهم حرر الموصل وعلينا الاقتداء بهم

فاطمة ناعوت

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن مدينة الموصل العراقية لم تحرر من عناصر "داعش" الإرهابي إلا بعد أن اصطف الشعب العراقي حول جيشه لتطهيرها من الإرهاب.

وأضافت ناعوت، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الشعب المصري كله عليه أن يفعل مثل الشعب العراقي وأن يصطف حول جيشه، متابعة "كل واحد لازم يعتبر نفسه جندي يقاتل بجوار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".

وأشارت، إلى أن من لم يستطع أن يتحمل المسؤولية ويقف بجوار الجيش المصري فمن الأفضل أن يصمت ولا يثير الكلام الذي يؤثر على الدولة ويشتت انتباه صناع القرار ويؤثر على هذه المعركة.

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