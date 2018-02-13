رئيس "القضاء العسكري" الأسبق: عقوبة سامي عنان قد تصل لـ"المؤبد"

قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، إن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق، تشكل جرائم في حق الدولة وتمثل اعتداءات على وثائق القوات المسلحة وعلى القائمين بها.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار"، أنه إذا كشفت التحقيقات عن صدق تصريحات "جنينة" فهذا يعني الإفصاح عن أسرار عسكرية، والتي تصل عقوباتها للسجن المؤبد لعنان، وإذا كانت غير صحيحة فتشكل جريمة الترويج لإشاعات كاذبة.

وأكد أن تصريحات هشام جنينة ليس لها أساس من الصحة، ولا تمس لسامي عنان بصلة كما أكد نجله والمحامي الخاص به، لافتًا إلى أن التحقيقات ستكشف حقيقة الأمر.