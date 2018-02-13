"التعليم" تنظم "أساسيات التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الفني" بأسوان

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم عقد البرنامج التدريبي "أساسيات التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الفني" بمحافظة أسوان في الفترة من 10-14 فبراير الجاري برعاية مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وتنظيم مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بالوزارة.

ونوه خيري، إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير آليات التعليم الفني باعتباره قاطرة مصر المستقبلية في التنمية.

وأضاف خيري أن البرنامج يستهدف استكمال أعداد مراجعين داخليين من معلمي التعليم الفني ومسئولي الجودة بمحافظات أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، لتدريبهم على أساسيات التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم الفني من خلال تقسيمهم على مجموعات بنظام ورش العمل.

جدير بالذكر أن البرنامج تم بحضور الدكتور أبوالفضل عبده مستشار ضمان الجودة، وماري رزق الله مسئولي التدريب ممثلين عن مشروع "وايز"، وانتصار علي مدير عام التعليم الصناعي، وهاشم جامع مدير عام التعليم التجاري.