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الوطن

مصرع عاملين إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما في سوهاج

منذ 24 دقيقة
كتب: خالد الغويط
مصرع عاملين إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما في سوهاج

أرشيفية

لقي عاملان مصرعهما، إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما في أثناء الحفر بنجع الرماضة دائرة مركز المراغة بسوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المراغة بانهيار بئر صرف صحي علي شخصين بنجع الرماضنة ناحية الشورانية، أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري.

وبالفحص تبين أنه في أثناء قيام كلاً من "صديق.ف.ق" (33 عاما - عامل)، و"الديب.ع.م" (45 عاما - عامل - مقيمان بذات الناحية) بحفر بئر صرف صحي بمنزل "حسين.م.ع"، (40 عاما - عامل - مقيم ذات الناحية) انهارت عليهما الأتربة ما أدى إلى وفاتهما.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثتي المتوفيان، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى المركزي، بسؤال مالك المنزل نفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على جثتي المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 743 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.

 

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