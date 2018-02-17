داعية إسلامي يوضح شروط معاقبة الآباء للأطفال

قال الداعية الإسلامي، أحمد صبري، إنه يوجد عدة شروط يجب توافرها عند معاقبة الآباء للأطفال، منها أن يكون ضرب الطفل بعد بلوغه العشر سنوات، وأن يكون العقاب موافقا للجرم الذي ارتكبه.

وأضاف صبري، خلال حواره مع برنامج "منهج حياة" المذاع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الجمعة، أنه من ضمن الشروط التي يجب توافرها عند معاقبة الطفل، أنه يكون الهدف من الضرب التأديب، بالإضافة إلى ضرب الطفل مرة واحدة ثم التوقف عن الضرب.

وتابع الداعية الإسلامي: "إذا ذكر الطفل عند الضرب اسم الله يجب على الأب أو الأم التوقف عن ضربه، كي يعلم أن الخوف الأعظم من الله".