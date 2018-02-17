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الوطن

داعية إسلامي: يجب التفريق بين الأخ وأخته في المضاجع

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
داعية إسلامي: يجب التفريق بين الأخ وأخته في المضاجع

أحمد صبري

ناشد الداعية الإسلامي أحمد صبري، أولياء الأمور بأن يفرقوا بين الأبناء بعد وصولهم سن البلوغ، مضيفًا: "بتحصل مصايب كبيرة أوي في البيوت اللى بيسيبوا فيها الولد وأخته مع بعض في غرفة واحدة".

واستشهد صبري، خلال حواره مع برنامج "منهج حياة" المذاع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الجمعة، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، "علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع".

وشدد الداعية الإسلامي على ضرورة أن يتعامل الآباء والأمهات مع الأولاد بطريقة بسيطة وواضحة، دون اللجوء إلى العنف والضرب، قائلًا: "ضرب الطفل قبل عشر سنوات حرام.. وهذا يجعله ذو تفكير متطرف وعنيف".

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