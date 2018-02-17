نشاط حكومى مكثف.. والوزراء فى مواقع الإنتاج

1: «الزراعة»: ضبط 4.4 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أسبوع

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، عن ضبط 4.4 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال الأسبوع الماضى فى 8 محافظات. وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة، التى تتمثل فى دواجن ولحوم وكبدة مجمدة ولحوم مفرومة، وأسماك مجمدة وقشريات ومصنعات لحوم، تم ضبطها بمحلات وثلاجات مختلفة فى محافظات: الدقهلية، القاهرة، المنيا، قنا، البحيرة، دمياط، الغربية، والقليوبية، لافتاً إلى أنه تم تحرير نحو 18 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على كافة الكميات المضبوطة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لتباشر أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين.

«البنا»: حملات تفتيشية على الأسواق والمطاعم للحفاظ على الصحة

وشدد «البنا» على عدم التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية. وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات، التى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من «الصحة والتموين»، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى.

2: وزير النقل: الالتزام بمعايير الجودة لجرارات السكة الحديد قبل خروجها

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هناك خطة لتطوير ودعم كافة ورش السكة الحديد بمعدات حديثة، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشرى بالورش، كونه أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، موضحاً أن الوزارة عازمة على تحقيق طفرة كبيرة بالسكة الحديد وتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير، أمس، بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة فى عمل العمرات للجرارات وعربات البضائع، ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون السكة الحديد، والمهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعدد من قيادات الهيئة.

وتفقد عرفات، أقسام الورشة المختلفة، واطلع على مراحل عمرة الجرارات وعربات البضائع، وشاهد عدد 5 جرارات (٣ هنشل ألمانى و٢ GE أمريكية) تم إعادة تأهيلها وتشغيلها فى الورشة بعد توقفها عن العمل منذ عدة سنوات، وذلك ضمن خطة وزارة النقل فى إعادة تأهيل الجرارات لتدعيم أسطول الجرارات بالهيئة. وطالب «عرفات» مسئولى السكك الحديدية بضرورة الالتزام بمعايير التفتيش والجودة على الجرارات والعربات قبل خروجها من الورش، مشدداً على مسئولى السكة بتوفير كافة الإمكانات لرفع معدلات الإنتاج بالورش سواء من الجرارات أو من عربات البضائع، لافتاً إلى الاهتمام الكبير بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة إيرادات هيئة السكك الحديدية.

«عرفات»: تدعيم ورش الصيانة بمعدات حديثة وتأهيل العاملين

والتقى وزير النقل عدداً من العاملين بورش التبين للسكك الحديدية والمتخصصين فى عمل عمرات الجرارات وعربات البضائع، مشيداً بالمجهودات التى بُذلت خلال الفترة الماضية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات وتقديم خدمة أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

وقرر اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، منح العاملين المميزين من عمال شركة السكة الحديد للخدمات مكافآت مالية، وذلك تشجيعاً لهم على العمل وبذل الجهد، وذلك تزامناً مع جولة وزير النقل الدكتور هشام عرفات لورش التبين.

3: وزراء «الإنتاج الحربى والنقل والتجارة» يفتتحون خط إنتاج الشاحنات «ماز»

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن «افتتاح خط إنتاج الشاحنات ماز، يعتبر تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة ماز البيلاروسية والشركة الدولية للصناعات والمشروعات، وكيل الشركة بمصر، فى يونيو الماضى، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج عربات النقل الثقيل بالتعاون مع (مصنع 999 الحربى)، وبالاستفادة مما تمتلكه من خبرات تكنولوجية متطورة فى تصنيع المعدات والعربات».

«العصار»: لدينا خطة للتعاون مع الشركات البيلاروسية لجلب التكنولوجيات المتقدمة إلى مصر

جاء ذلك خلال افتتاحه خط إنتاج الشاحنات «ماز» بشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى)، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جمهورية بيلاروسيا أمس بحضور طارق قابيل وزير التجارة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وعقب الافتتاح، شهد الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات ومؤسسة العباس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بهدف تسويق المؤسسة سيارات ماز لصالح الإنتاج الحربى وإنشاء مراكز صيانة، كما شهد توقيع مجموعة من عقود البيع لمعدات وشاحنات ماز بين الشركة وعدد من الشركات المصرية.

وأعرب الوزير عن سعادته بخط إنتاج الشاحنات «ماز»، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة للتعاون مع الشركات البيلاروسية منها «تصنيع الجرارات والآلات والمعدات الزراعية، ومحطات الصرف الصحى، والمجففات ومعدات تخزين الغلال والصوامع»، منوهاً بالسعى إلى التعاون لجلب التكنولوجيات المتقدمة وتوطينها بمصر.

4: «التضامن»: مرحلة جديدة من التكاتف مع «الدفاع» لمواجهة المخدرات

قالت غادة والى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه بالتزامن مع المواجهة الشاملة للإرهاب من قبل قوات إنفاذ القانون «سيناء 2018» نخوض مرحلة جديدة بالتكاتف مع وزارة الدفاع لمواجهة مشكلة المخدرات التى تنعكس تداعياتها وعواقبها شديدة الخطورة على حاضر مصر ومستقبلها، لافتةً إلى أن حماية الوطن من المخدرات لا تقل أهمية عن مشكلة الإرهاب. وأضافت «والى»، خلال حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمركز الوطنى لعلاج الإدمان بمستشفى الإسماعيلية العسكرى، أن «المركز وفّر خدمات العلاج لـ4000 مريض مُنذ افتتاحه فى مطلع العام الماضى»، موضحة أن «63.3% من المستفيدين بالخدمة من محافظات القناة وسيناء، كما بلغ عدد المُتصلين بالخط الساخن 3152 مكالمة خلال 2017 طلباً للمشورة والعلاج».

«والى» من «الإسماعيلية العسكرى»: علاج 4000 مريض إدمان مجاناً خلال عام

وأكدت «والى»: «نسعى إلى تطوير الخدمات الطبية فى المركز الطبى بالإسماعيلية من خلال تعزيز وجود خدمات علاجية ذات جودة تتعلق بالأمراض المصاحبة لمرض الإدمان ومنهم ذوو التشخيص المزدوج أى ارتباط الإدمان بمرض نفسى»، كما تم بالتعاون مع القوات المسلحة تقديم خدمات علاجية شديدة الجودة؛ طبية ونفسية علاجية وتأهيلية، وإعادة الإدماج كبرنامج (حرفى) لتدريب عدد منهم على حرف صيانة التكييف والمحمول، كما تم تنظيم رحلات ترفيهية استفاد منها 270 مريض إدمان، فضلاً عن توفير مركز لياقة بدنية بمساحة 21 فداناً».

وطالب اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بتعديل بعض التشريعات بقوانين الصيادلة والجمارك، خاصة أن عقوبة ضبط الأقراص المخدرة فى القانون تتراوح من 2 إلى 10 جنيهات وهى لا تتناسب مع الوقت الحالى، داعياً إلى تخصيص 50% من حصيلة قضايا غسيل الأموال والتى تصل إلى 3.5 مليار جنيه إلى صندوق مكافحة الإدمان.

5: «التخطيط» تطلق حملة توعية لطلاب الإعدادية بـ«العمل الحر»

تطلق وزارة التخطيط، اليوم، من الأقصر، أولى حملاتها فى المحافظات بعنوان «ابدأ مستقبلك»، للتوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس الإعدادية بالمحافظة. وتنظم هذه الحملة التى تُعقد فى إطار مشروع «رواد 2030» دورات تدريبية لمدرسى المرحلة الإعدادية فى جميع مدارس الأقصر الحكومية، لنشر هذه الثقافة بين 53 ألف طالب يدرسون بهذه المرحلة فى المحافظة. وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن «حملة التوعية تأتى ضمن حرص الوزارة على نشر ثقافة العمل الحر، الأمر الذى يُسهم فى توفير الطلاب فرص عمل لأنفسهم بدلاً من الانتظار فى طابور العمالة».

من جهة أخرى، قالت الوزيرة: إن المرأة تشكل عنصراً مهماً فى المجتمع وأصبحت تتولى مناصب رفيعة، حيث تضم الحكومة 6 وزيرات، كما استطاعت المرأة أن تتولى منصب محافظ، مضيفة: «تسهم السيدات بأعلى تمثيل فى تاريخ البرلمان، حيث تشارك 90 نائبة فى صياغة التشريعات». وأضافت خلال مشاركتها، أمس، فى المؤتمر الدولى السنوى الرابع لجمعية سيدات الأعمال، أن «رؤية مصر 2030» تركز على النمو المستدام للفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والشباب، حيث يسهم ذلك فى رفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 22.8% خلال 2014، إلى 25% خلال عام 2020، وصولاً إلى 35% فى 2030.

وتابعت «السعيد» أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، عبر خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى 12% فى عام 2020، لتصل النسبة إلى صفر بحلول 2030، وذلك بعد أن بلغت نسبتها 26.3% فى 2013.

6: وزير الآثار يفتتح متحف «المسلة» فى المطرية بتكلفة 6 ملايين جنيه

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار: إن مشروع تطوير المتحف المفتوح بمنطقة المسلة بالمطرية، يحكى تاريخ «أون» أقدم مدينة مصرية، موضحاً أن الهدف من التطوير إحياء المنطقة وجعلها مزاراً سياحياً مهماً يليق بقيمتها التاريخية والحضارية.

وأضاف «العنانى»، خلال كلمته بالافتتاح أمس، أن المتحف يضم قطعاً أثرية من نتاج أعمال الحفائر بالمنطقة، منوهاً بأنه يحتوى على 135 قطعة أثرية من عصر الدولة القديمة وحتى الحديثة، من أهمها مسلة الملك سنوسرت الأول، أحد ملوك الأسرة 12، التى كانت مقامة أمام المعبد الذى بناه الملك لعبادة الإله «رع»، وهى منحوتة من الجرانيت الوردى من محاجر أسوان، إضافة إلى وجود الكثير من المسلات الأخرى، والمكتشفة فى المنطقة، ومنها جزء من مسلة الملك «تتى الأول»، أحد ملوك الأسرة السادسة، كاشفاً أن البعثة الأثرية المصرية - الألمانية العاملة فى «سوق الخميس» بالمطرية، اكتشفت نحو 1900 جزء صغير جديد لتمثال الملك «بسماتيك الأول»، منها جزء يحمل اسم الملك «بسماتيك الأول»، الذى تم اكتشافه فى مارس الماضى.

«العنانى»: يضم 135 قطعة من الدولة القديمة إلى الحديثة.. وما يقال عن معرض «توت عنخ آمون» مغالطات

وأشار الوزير إلى أن المتحف كان يضم 36 قطعة، وتمت إضافة آثار أخرى من مكتشفات المطرية، وأصبح عددها 135 قطعة، موضحاً أن المشروع تكلف تطويره 6 ملايين جنيه، وسيتم فتحه مجاناً أمام الزوار حتى يوم الجمعة المقبل، موضحاً أنه كان مقرراً افتتاحه فى 2011، لكنه توقف بعد أحداث يناير.

وحول معرض «الفرعون الذهبى - توت عنخ آمون» المقرر افتتاحه فى أمريكا، قال «العنانى»، إن ما يُثار حوله به مغالطات كثيرة، موضحاً أنه حصل عل كل الموافقات، ومعلن عنه منذ فترة طويلة، وسيكون بمثابة دعاية كبيرة لمصر، ولافتتاح المتحف الكبير.