وزير البترول عن استيراد الغاز الإسرائيلي: "هستورد وأصدّر وده مش عيب"

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، إن طلب شركة "دولفينو" الخاصة، لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية لم يقدم رسميا، مشيرا إلى أن مصر لديها 3 شروط لاستيراد الشركات الخاصة للغاز، أولها موافقة الحكومة على الاتفاق، ثانيها أن تكون هناك قيمة مضافة للاقتصاد لمصري، وثالثها تسوية قضايا التحكيم الدولي.

وأضاف الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي"، أنه يجري الآن العمل على وضع آليات تضمن للقطاع الخاص العمل في السوق المصري من خلال قانون ينظم العملية، وهو ما حدث بالفعل بصدور القانون في شهر أغسطس الماضي.

وتابع الملا، أنه لا توجد تفاصيل عن اتفاق الغاز من الحقول الإسرائيلية، وأنه لا بد من الحصول على الموافقة الرسمية من خلال تقديم الشركات للطب رسمي لتتمكن من التسويق والدخول في السوق المصري.

وشدد الملا، على أن استراتيجيات الوزارة، تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بكل أنواعها، بترول وغاز وكهرباء، وهو ما يعني أن يكون هناك تداول ونقل وتوزيع في منقطة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو التصدير والتعاون والتداول "ولدينا محطات إسالة للغاز، واستيراد الغاز وإسالته وتصديره يعني خير بيعدي عندنا لتشغيل المحطات، وده هيدر عائد من رسوم التسييل".

وأضاف "ستكون لدى القطاع الخاص حرية لجلب مصادر الطاقة وتسييلها وتوزيعها واستخدامها في اصناعة، المستقبل يحتاج إلى أن نمتلك كل هذه الموارد، وإنتاج حقل ظهر سيحقق لنا الاكتفاء الذاتي.. إلا أن ذلك لا يمنع استيراد الغاز من قبرص أو أي جهة أخرى، أنا هستورد وأصدر وده مش عيب".