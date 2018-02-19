الجبهة الشعبية لمكافحة الإرهاب تطلق قناة على "يوتيوب" وصفحة "فيس بوك"

كشف محمود العسقلاني أمين الإعلام بالحزب الناصري والقيادي بالجبهة الشعبية لمكافحة الإرهاب التي تشكلت من 5 احزاب ونقابتين لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب، عن تدشين قناة على موقع "يوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لافتا إلى أن هذه القناة سيكون لها دور في رفع وعي الشباب والمواطنين وتحذيرهم من حرب الشائعات والأفكار المغلوطة التي تنشرها الجماعات الإرهابية بهدف تضليل الشباب وتجنيدهم.

وأضاف العسقلاني لـ"الوطن"، أن الجماعات الإرهابية تستهدف الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا السبب في إنشاء صفحة للجبهة تستهدف إنقاذ الشباب من محاولات تجنيدهم وبث الكراهية في قلوبهم من جهة الجيش ومؤسسات الدولة المصرية بشكل عام.

وكانت أحزاب "العربي الناصري والتجمع والغد والمحافظين" ولجنة الحريات بنقابة المحامين واتحاد عمال مصر شكلوا جبهة شعبية لمكافحة الإرهاب.