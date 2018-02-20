تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| رئيس مركز أسيوط يتفقد سير العمل بالقرى

اليوم AM 08:40
كتب: سعاد أحمد
بالصور| رئيس مركز أسيوط يتفقد سير العمل بالقرى

بالصور :رئيس مركز أسيوط يتفقد سير العمل بالقري

تفقد المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، عددا من قرى بنطاق المركز، لمتابعة سير العمل، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة الميدانية إسلام علي، مدير المتابعة الميدانية بالمركز، ومصطفي إبرإهيم رئيس الوحدة المحلية ببني حسين، وأحمد جمعة رئيس الوحدة المحلية بنجع سبع، ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية بدرنكة، ومحمد عبد العال رئيس الوحدة المحلية بريفا.

وأوضح الطيبي، أن الجولة شملت تفقد مقر تقنين أملاك الدولة وتأكد من حسن سير التعامل مع المواطنين، ثم قرية بني حسين لمتابعة إنهاء أعمال الكوبري ورصفه، فالوحدة المحلية بالقرية لمتابعة العاملين والتطوير، وتلاها زيارة لقرية نجع سبع للتأكد من الانتهاء من بناء الاستراحة الخاصة بالمواطنين على الطريق السريع وأعمال الدهانات.

وأضاف، أنه تم متابعة أعمال الترميمات والدهان بالجزيرة الوسطى من كمين الطرق حتى الشرطة العسكرية، وشملت الجولة أيضا قرية درنكة لمتابعة أعمال مجمع خدمات القرية، ثم تم المرور على الوحدة الصحية لمتابعة خط سير العمل، وتفقد قرية ريفا للاطمئنان على العاملين بالوحدة المحلية وسير العمل بها ومتابعة أراضي أملاك الدولة.

أخبار متعلقة

أحمد موسي: تحية لأمناء شرطة أسيوط الذين أنقذوا طفلا سقط من منزله

أحمد موسي: تحية لأمناء شرطة أسيوط الذين أنقذوا طفلا سقط من منزله

حيا الإعلامي أحمد موسي خلال تقديمه لحلقته "على مسئوليتي"، المقدم على قناة صدي البلد، 3 أمناء شرطة أنقذوا طفلا سقط من الدور الثاني من منزله قبل أن يلتقطه أحدهم..
"كورس" للمقبلين على الزواج بمطرانية القوصية في أسيوط

"كورس" للمقبلين على الزواج بمطرانية القوصية في أسيوط

أعلنت مطرانية القوصية و"مير" للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، تنظيم "كورس" جديد الإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية لإعداد الشباب المقبلين على الزواج، 1 و2...
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة الطب البيطري

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة الطب البيطري

اعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم، نتيجة مسابقة مديرية الطب البيطري لاختيار المتقدمين للتعيين في وظيفة طبيب بيطري ثالث بمديرية الطب البيطري بمحافظة
محافظة أسيوط تبدأ تسوية وتمهيد شوارع حي غرب تمهيدا لرصفها

محافظة أسيوط تبدأ تسوية وتمهيد شوارع حي غرب تمهيدا لرصفها

بدأت محافظة أسيوط في أعمال تسوية وتمهيد شوارع حى غرب، تمهيدا لرصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة بتحسين حالة الشوارع الرئيسية، والفرعية، طبقًا لخطة الرصف
سكرتير عام أسيوط يتفقد تكريك المجرى النهري أمام مرسى "الحوطا الغربية"

سكرتير عام أسيوط يتفقد تكريك المجرى النهري أمام مرسى "الحوطا الغربية"

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط اليوم، أعمال تكريك وتطهير المجرى النهري، أمام مرسى قرية "الحوطا" الغربية، التابعة لمركز ديروط

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

برصاصة "أسمهان" والزائدة الدودية.. غموض حول مقتل الإذاعي أحمد سالم

برصاصة "أسمهان" والزائدة الدودية.. غموض حول مقتل الإذاعي أحمد سالم

بلاي ليست| "محمد العزبي".. اعتلى عرش الأغنية الشعبية بـ"عيون بهية"

بلاي ليست| "محمد العزبي".. اعتلى عرش الأغنية الشعبية بـ"عيون بهية"

حبس سائق وعامل سرقا أموالا من شركة توكيلات تجارية بسوهاج

حبس سائق وعامل سرقا أموالا من شركة توكيلات تجارية بسوهاج

السبت.. "تعليم الغربية" تشارك في ماراثون "الروماتيزم" بـ150 طالبا

السبت.. "تعليم الغربية" تشارك في ماراثون "الروماتيزم" بـ150 طالبا

ملامح الشخصية المصرية فى معرض «عبدالعاطى»: الرومانسية تكسب

ملامح الشخصية المصرية فى معرض «عبدالعاطى»: الرومانسية تكسب

اختيارات الوطن

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«الحبة الفسفورية» أسرع طريق للموت: 320 حالة وفاة

«الحبة الفسفورية» أسرع طريق للموت: 320 حالة وفاة

التخطيط: طرح «بداية جديدة» للاستعانة بخبرة موظفى المعاش الأكفاء

التخطيط: طرح «بداية جديدة» للاستعانة بخبرة موظفى المعاش الأكفاء

آخرها "منحة إنسانية لغزة".. مناسبات تاجرت فيها قطر بالقضية الفلسطينية

آخرها "منحة إنسانية لغزة".. مناسبات تاجرت فيها قطر بالقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل