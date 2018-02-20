بالصور| رئيس مركز أسيوط يتفقد سير العمل بالقرى

تفقد المهندس نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، عددا من قرى بنطاق المركز، لمتابعة سير العمل، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة الميدانية إسلام علي، مدير المتابعة الميدانية بالمركز، ومصطفي إبرإهيم رئيس الوحدة المحلية ببني حسين، وأحمد جمعة رئيس الوحدة المحلية بنجع سبع، ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية بدرنكة، ومحمد عبد العال رئيس الوحدة المحلية بريفا.

وأوضح الطيبي، أن الجولة شملت تفقد مقر تقنين أملاك الدولة وتأكد من حسن سير التعامل مع المواطنين، ثم قرية بني حسين لمتابعة إنهاء أعمال الكوبري ورصفه، فالوحدة المحلية بالقرية لمتابعة العاملين والتطوير، وتلاها زيارة لقرية نجع سبع للتأكد من الانتهاء من بناء الاستراحة الخاصة بالمواطنين على الطريق السريع وأعمال الدهانات.

وأضاف، أنه تم متابعة أعمال الترميمات والدهان بالجزيرة الوسطى من كمين الطرق حتى الشرطة العسكرية، وشملت الجولة أيضا قرية درنكة لمتابعة أعمال مجمع خدمات القرية، ثم تم المرور على الوحدة الصحية لمتابعة خط سير العمل، وتفقد قرية ريفا للاطمئنان على العاملين بالوحدة المحلية وسير العمل بها ومتابعة أراضي أملاك الدولة.