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الوطن

"ري أسيوط" تنظم ورشة عمل عن "رفع الوعي المائي"

اليوم AM 09:22
كتب: سعاد أحمد
"ري أسيوط" تنظم ورشة عمل عن "رفع الوعي المائي"

جانب من الورشة

نظمت الإدارة المركزية للموارد المائي والري بأسيوط، ورشة عمل بعنوان "رفع الوعي المائي لروابط مستخدمي المياه بالمحافظة"، وذلك بحضور المهندس جوزيف حلمي، وكيل وزارة الري، والمهندس مجدي إبراهيم، مدير التوجيه المائي بالمنيا، وإبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة، ونبيل الطيبي، رئيس المركز وحسين عبدالمعطي، نقيب فلاحين أسيوط، والمهندس عبداللطيف أحمد، مدير عام الري.

 وأوضح جوزيف حلمي، وكيل وزارة الري بأسيوط، أن الورشة تناولت رفع الوعي المائي لروابط مستخدمي المياه بالمحافظة وعرض مشكلات الروابط وإجراء حلقة نقاشية، وتوعية الروابط بالحفاظ علي المياه المستخدمة في الزراعة بحضور مهندسي الري ومديري عموم الإرشاد الزراعية وحماية الأراضي.

 

 

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