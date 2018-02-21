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الوطن

بالصور| استمرار فعاليات برلمان المدارس بجنوب سيناء

منذ 21 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| استمرار فعاليات برلمان المدارس بجنوب سيناء

برلمان المدارس

تواصلت فعاليات برلمان المدارس بجنوب سيناء، اليوم، والتي نفذتها إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، وذلك تحت إشراف علي أنور الشناوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأكد الشناوي على أن برلمان المدارس يهدف إلى إعداد جيل قادر على التحديات التي يواجهها الشباب وكيفية اقتراح حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن فعاليات البرلمان تدور حول محاكاة لمجلس النواب بطرح العديد من مشكلات طلائع جنوب سيناء.

حضر الفعاليات أشرف همام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب، والمدرب أحمد قنديل وأخصائيين التنفيذ عبدالواحد رشدي ودعاء العراقي.

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