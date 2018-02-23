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الوطن

ضبط معاون مكتب بريد استولى على 13 ألف جنيه من حساب أحد العملاء بأسيوط

منذ 38 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط معاون مكتب بريد استولى على 13 ألف جنيه من حساب أحد العملاء بأسيوط

أرشيفية

ألقى ضباط مباحث البريد بمحافظة أسيوط القبضعلى معاون مكتب بريد سهل الاستيلاء على ١٣ ألف جنيه من حساب توفير أحد العملاء بحي غرب أسيوط.

كان قد ورد بلاغا لضباط مباحث البريد بوسط الصعيد من "ع. م. ن" يفيد بأنه تم سحب مبلغ مالي قدره 12900 (أثنا عشر ألف وتسعمائة جنيهاً) من حسابه التوفيري الخاص به من مكتب بريد توفير والمعاشات أسيوط، التابع لمنطقة بريد أسيوط.

وأضاف البلاغ أنه فقد بطاقة الرقم القومي الخاص به، وكذا دقتر التوفير الخاص بالحساب، ولم يقوم بإجراء أي عملية سحب من حسابه.

وبإجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد بالبلاغ، وتبين قيام " ح. م. ع"، 55 سنة، معاون المكتب سالف الذكر، بتسهيل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه للغير، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده لسداد المبلغ، وتحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد، وتم إرسال المتهم  لقسم شرطة أول أسيوط لقيده وعرضه على النيابة العامة.

 

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