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الوطن

محمد برس مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر

منذ 12 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
محمد برس مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر

د.محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف الدكتور محمد السيد محمد برس أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الازهر والمستشار المالي لرئيس الجامعة للعمل مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.

وتدرج برس، بحسب بيان للجامعة، في التعليم الأزهري حيث حفظ القرأن الكريم في سن مبكرة وكان من المتفوقين، وحصل برس على بكالوريوس التجارة جامعة الأزهر عام 1973 م، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على الدفعة، عين معيد بقسم المحاسبة وحصل على الماجستير وعين مدرس مساعد بقسم المحاسبة، ثم حصل على الدكتوراه وعين مدرسا بكلية التجارة وتم ترقيته بعد ذلك إلى أستاذ مساعد ثم حصل على الأستاذية.

وعين برس عميدا لكلية التجارة فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية عام 2003، شارك مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وله العديد من المؤلفات والبحوث في مجال الفكر الإسلامي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، عين مشرفا للجودة والتدريب بقطاع كليات الوجة البحري بطنطا، وعين مستشار مالي لرئيس الجامعة في عام 2011 م وحتى الآن، ثم صدر له قرار تكليفه مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بداية من فبراير الجاري 2018.

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