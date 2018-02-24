أمين طلاب أسيوط عن "العقرب بطبق الفول": "لقينا جبنة معفنة قبل كده"

علق الرفيق محمد، أمين اتحاد طلاب جامعة أسيوط، على واقعة العثور على "عقرب" داخل وجبة الفول بالمدنية الجامعية للطالبات في الجامعة، موضحًا أن الواقعة قيد التحقيق، وتم التواصل مع مدير المدن الجامعية ومدير التغذية للوقوف على أسباب الواقعة.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة " العاصمة"، أن تلك الواقعة سبقتها واقعة أخرى في المدينة الجامعية للطلاب وهو العثور على قطع جبن "عفنة" داخل الوجبة رغم أن صلاحيتها ما زالت سارية، وتلك الواقعة سبقت واقعة الفول بـ 10 أيام ولم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن تحليل العينات العشوائية للجبنة كانت صالحة باستثناء قطعة واحدة.