تسجيل الدخول

الوطن

أمين طلاب أسيوط عن "العقرب بطبق الفول": "لقينا جبنة معفنة قبل كده"

منذ 29 دقيقة
كتب: محمود البدوي
أمين طلاب أسيوط عن "العقرب بطبق الفول": "لقينا جبنة معفنة قبل كده"

أرشيفية

علق الرفيق محمد، أمين اتحاد طلاب جامعة أسيوط، على واقعة العثور على "عقرب" داخل وجبة الفول بالمدنية الجامعية للطالبات في الجامعة، موضحًا أن الواقعة قيد التحقيق، وتم التواصل مع مدير المدن الجامعية ومدير التغذية للوقوف على أسباب الواقعة.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة " العاصمة"، أن تلك الواقعة سبقتها واقعة أخرى في المدينة الجامعية للطلاب وهو العثور على قطع جبن "عفنة" داخل الوجبة رغم أن صلاحيتها ما زالت سارية، وتلك الواقعة سبقت واقعة الفول بـ 10 أيام ولم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن تحليل العينات العشوائية للجبنة كانت صالحة باستثناء قطعة واحدة.

أخبار متعلقة

بعد اكتشاف عقرب في طبق فول.. مدن جامعة أسيوط: "هنجبلهم بيض وجبنة"

بعد اكتشاف عقرب في طبق فول.. مدن جامعة أسيوط: "هنجبلهم بيض وجبنة"

علق عرفة أبوالعلا، مدير عام المدن الجامعية في أسيوط، على واقعة اكتشفت طالبات المدينة، عقربا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها لهن
جامعة أسيوط عن وجود عقرب بطبق فول: "مش بنطبخه.. ومحدش اتسمم"

جامعة أسيوط عن وجود عقرب بطبق فول: "مش بنطبخه.. ومحدش اتسمم"

علق عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية في أسيوط، على واقعة اكتشاف طالبات المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، عقربا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها...
طالبة بأسيوط عن واقعة "عقرب طبق الفول": "لاقينا صرصار قبل كدة"

طالبة بأسيوط عن واقعة "عقرب طبق الفول": "لاقينا صرصار قبل كدة"

استنكرت الطالبة ليلى أبوعميرة، طالبة بجامعة أسيوط، واقعة العثور على عقرب بطبق "فول" في وجبة العشاء بالمدينة الجامعية، موضحة أن الفول غير آدمي
أديب ساخرا من وجود عقرب في أحد الوجبات بجامعة أسيوط: "حيوان أليف"

أديب ساخرا من وجود عقرب في أحد الوجبات بجامعة أسيوط: "حيوان أليف"

أديب ساخرا من وجود عقرب في أحد الوجبات في جامعة أسيوط: "حيوان أليف"
"الرقابة الإدارية" تحقق في واقعة "عقرب الفول" بمدينة الطالبات بأسيوط

"الرقابة الإدارية" تحقق في واقعة "عقرب الفول" بمدينة الطالبات بأسيوط

أكد مصدر بهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بأنه جار التحقيق في واقعة العثور على عقرب داخل وجبة فول بالمدينة الجامعية للطالبات.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

صور| فعاليات المشروع القومي لانتقاء الموهوبين رياضيا بمدينة طور سيناء

صور| فعاليات المشروع القومي لانتقاء الموهوبين رياضيا بمدينة طور سيناء

إزالة تعد على أرض الإصلاح الزراعي في نبروه بالدقهلية

إزالة تعد على أرض الإصلاح الزراعي في نبروه بالدقهلية

"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

خبر سار.. النسيان من علامات الذكاء

خبر سار.. النسيان من علامات الذكاء

اختيارات الوطن

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

بروفايل| «الأسد».. المذابح مستمرة

بروفايل| «الأسد».. المذابح مستمرة

شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية

شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية

«أغانى المهرجانات»: حصان المعلنين الأسود

«أغانى المهرجانات»: حصان المعلنين الأسود

ذوو الإعاقة فى انتظار الانتخابات الرئاسية: «مستنيين الفرج»

ذوو الإعاقة فى انتظار الانتخابات الرئاسية: «مستنيين الفرج»

الأكثر قراءة

عاجل