رئيس حي منشأة ناصر: ارتفاع عدد وفيات العقار المنهار لـ12 متوفى

قال اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي منشأة ناصر، إن رجال الإنقاذ والحماية المدنية، انتهوا من رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، بعد استخراج جثتين صباح اليوم وارتفاع الوفيات لـ12 متوفى، مشيرا إلى أن مصابي الحادث كانوا 18 مصابا، وخرج منهم 16 مصابا ومازال مصابين اثنين تحت العلاج.

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن محافظ القاهرة زار المصابين في المشفى واستمع إلى طلابتهم وأمر بتنفيذها كما أمر بتوفير مساكن بديلة لهم في مدينة بدر، وبالفعل تم الحصر، وسيتم نقلهم مدينة بدر فورا.