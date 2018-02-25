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الوطن

إغلاق مبنى المرحلة الابتدائية بمدرسة في دنشواي بالمنوفية لهبوط أرضي

منذ 32 دقيقة
كتب: وفاء الصعيدي
إغلاق مبنى المرحلة الابتدائية بمدرسة في دنشواي بالمنوفية لهبوط أرضي

أحمد خيري

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، غلق مبنى المرحلة الابتدائية بمدرسة كفر دنشواي بإدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، لحين النظر فى ترميمه وإعادة صيانته، بعد ورود محضر معاينة من قبل هيئة الأبنية التعليمية، ولجنة المحافظة والإدارة التعليمية، بشأن حدوث هبوط به. 

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، على أن أمن وسلامة الطلاب في المرتبة الأولى من اهتمام الوزارة، مشيرًا إلى أن ما حدث لن يؤثر على العملية التعليمية للطلاب، وحرصًا على سلامتهم سوف يتم ترحيلهم إلى مدرسة كفر الحجازي الابتدائية فترة مسائية.

وأضاف حجازي أن المدرسة مكونة من 24 فصل دراسي وسيتم توزيعهم كما جاء في تقرير هيئة الأبنية، كالتالي، يتم وضع الصف الأول والثاني والثالث، الابتدائي بمدرسة كفر دنشواي الإعدادي، أما فصول الصف الرابع والخامس والسادس، يتم تسكينهم في فترة مسائية بمدرسة كفر الحجازي الابتدائية.

وأكد حجازي على أنه سيتم العمل باكرًا على النحو المطلوب بترحيل الطلاب، للصفوف الأولى الأول والثاني والثالث، فترة صباحية بالمدرسة الإعدادي، أما الصف الرابع والخامس والسادس فترة مسائية بمدرسة كفر حجازي، من أجل سلامة وأمن الطلاب وللصالح العام.

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