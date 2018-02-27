الأسماك تستقر.. والبلطي بـ21.5 جنيه

قوافل الخضار والفاكهة من سوق العبور لسيناء.. محافظات مصر ضد الإرهاب



عربات ضخمة لنقل البضائع، محملة بأصناف مختلفة من الخضروات والفاكهة، تسير في صف واحد بمحازاة بعضها البعض انطلقت من سوق العبور بمحافظة القاهرة، فجرًا