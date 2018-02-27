الأسماك تستقر.. والبلطي بـ21.5 جنيه

سمك
استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، وجاءت أبرز الأسعار كالآتي:
سمك بلطي: من 19.5 لـ21.5 جنيها للكيلوجرام.
سمك قشر بياض: من 29 لـ33 جنيها للكيلوجرام.
سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.
سمك كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.
سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.
سمك جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.
سمك جمبري رقم (3): من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك بوري: من 42 لـ50 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك وقار: من 40 لـ70 جنيهًا للكيلوجرام.
سمك سردين: من 15 لـ25 جنيهًا للكيلوجرام.
"ماكريل" مجمد: من 25 لـ35 جنيهًا للكيلوجرام.