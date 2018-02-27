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الوطن

الأسماك تستقر.. والبلطي بـ21.5 جنيه

منذ 28 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
الأسماك تستقر.. والبلطي بـ21.5 جنيه

سمك

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، وجاءت أبرز الأسعار كالآتي:

سمك بلطي: من 19.5 لـ21.5 جنيها للكيلوجرام.

سمك قشر بياض: من 29 لـ33 جنيها للكيلوجرام.

سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

سمك كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.

سمك جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.

سمك جمبري رقم (3): من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري: من 42 لـ50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك وقار: من 40 لـ70 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك سردين: من 15 لـ25 جنيهًا للكيلوجرام.

"ماكريل" مجمد: من 25 لـ35 جنيهًا للكيلوجرام.

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