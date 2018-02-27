مؤتمر جماهيري لحزب الأمل والعمل لتأييد "السيسي" في بني سويف

نظم حزب الأمل والعمل وحملة شارك، مؤتمرا شعبيا تحت عنوان "حكاية وطن" بقاعة مركز مؤتمرات جامعة بني سويف بمنطقة كورنيش النيل، مساء الثلاثاء، بحضور المهندس مصطفى حسن رئيس حزب الأمل والعمل، وعدد من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية وممثلى الأوقاف والكنيسة بمحافظة بنى سويف.

وأكد المهندس مصطفى حسن أن الحزب وحملة شارك تعقد العديد من المؤتمرات على مستوى الجمهورية، لحث المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية المقبلة.

وقالت إيريني رشدي، الأمين العام للحزب بمحافظة بني سويف، إن أهالي بني سويف توافدوا على قاعة مؤتمرات الجامعة لحضور المؤتمر وإظهار مدى حبهم الشديد للرئيس، مؤكدة ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع.

وشهد المؤتمر هتافات الاهالى المؤيدة للرئيس السيسي، بالاضافة الى مجموعة من الأغانى الوطنية التى تغنى بها الشباب من أبناء محافظة بنى سويف.