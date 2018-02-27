شعبان: ننتظر تخصيص الأراضي لبناء 128 مصنعا بشمال سيناء بـ35 مليون جنيه

قال محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ينتظر تخصيص الأراضي بشمال سيناء لفتح المصانع والشركات.

وأضاف أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن محمد فريد خميس رجل الأعمال جاهز لبناء 128 مصنع صغير لصالح الشباب بتكلفة 35 مليون جنيهًا، مؤكدًا أن محافظ شمال سيناء لم يوافق على التخصيص حتى الآن.

وتابع شعبان أن جمعيات المستثمرين، أجرت عدة لقاءات مع محافظ شمال سيناء للمساهمة في تنمية منطقة بئر العبد.