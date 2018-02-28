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الوطن

الجمعة.. صابرين تكشف أسرار مسيرتها المهنية في "واحد من الناس"

منذ 12 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
الجمعة.. صابرين تكشف أسرار مسيرتها المهنية في "واحد من الناس"

صابرين

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع في الحادية مساء الجمعة المقبلة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة صابرين في حوار فني شيق يتناول الكشف عن بدايتها الفنية ونشأتها في أسرة مهتمة بالفن، وكيف كان الصعود في مسلسل أم كلثوم ثم كان قرار الاعتزال والعودة بعد فترة غياب طويلة.

كما تكشف صابرين عن عودتها مرة أخرى للسينما بعد غياب 20 عامًا، وكان آخر عمل لها فيلم "سواق الهانم" لتعود مرة أخرى مع ليلى علوي في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وتزور الفنانة صابرين إحدى دور المسنيين وتصاحبها كاميرا واحد من الناس، وتلتقي بهم وتستمع لهم وتدخل الفرحة والسرور على قلوبهم.

يذاع برنامج واحد من الناس في الحادية عشر مساء الجمعة المقبلة، 2 مارس على شاشة الحياة.

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