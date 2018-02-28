تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": تسيير قافلة كبيرة بسلع غذائية لأهالي شمال سيناء

منذ 15 دقيقة
كتب: احمد غنيم
"التموين": تسيير قافلة كبيرة بسلع غذائية لأهالي شمال سيناء

وزير التموين

كلف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسيير قافلة ضخمة من السلع الغذائية  الأساسية والخضروات الطازجة، لعرضها في الأسواق بسعر التكلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالي شمال سيناء، بالتعاون مع القوات المسلحة.

ورافق القافلة جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، ومجدي الحسني رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير كل احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، ومساندة القطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من الخضر الطازجة والألبان.

أخبار متعلقة

ضبط 42 قضية متنوعة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بالفيوم

ضبط 42 قضية متنوعة في قطاع التموين والتجارة الداخلية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، اليوم، من ضبط 42 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ضمن مبادرة "أسبوع إنضباط"، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم.
بالفيديو| وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن بدء الأوكازيون الشتوي

بالفيديو| وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن بدء الأوكازيون الشتوي

قال الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية: "علي المستهلك أن يأخذ جولات قبل بدء ميعاد الأوكازيون الشتوي، لمعرفة الأسعار، والتعرف علي المنتجات، حتي يتم التأ
فشل محاولة سرقة مكتب مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية

فشل محاولة سرقة مكتب مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، تعرضها لمحاولة سرقة فاشلة، إذ حاول مجهولون سرقة بطاقات تموينية من داخل مكتب مديرية التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بأعضاء الغرفة والسلاسل التجارية

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بأعضاء الغرفة والسلاسل التجارية

التقى محمد علي مصيلحي وزير التموين بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية؛ لبحث كافة السبل لتوفير السلع الأساسية بأسعار

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الآن.. اعرف لجنتك ودورك في كشوف الانتخابات

أحدث الأخبار

الليلة.. مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي في الشرقية

الليلة.. مؤتمر جماهيري لعرض إنجازات السيسي في الشرقية

"الوطنية للانتخابات": استمارات بطريقة "برايل" لتيسير مشاركة المكفوفين

"الوطنية للانتخابات": استمارات بطريقة "برايل" لتيسير مشاركة المكفوفين

فصل التيار عن تقسيم الجوهرة بالغردقة للصيانة بالبحر الأحمر

فصل التيار عن تقسيم الجوهرة بالغردقة للصيانة بالبحر الأحمر

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

وقفة احتجاجية لعمال "القومية للأسمنت" للمطالبة بتشغيل الأفران بالمازوت

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

"الصناعة": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي

اختيارات الوطن

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

الآن| اعرف لجنتك ودورك في كشوف الناخبين بالرقم القومي

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

للناس فيما «يتطوعون» مذاهب: من المقر إلى اللافتة.. وأخيراً «الوقت والجهد»

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

«محمد» يؤيد «جدو السيسى» على لافتة فى الحوامدية

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

طالبة ترقص «هندى» فى حفل مدرسة بالأقصر

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

عروس الصعيد بالألوان الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل