"التموين": تسيير قافلة كبيرة بسلع غذائية لأهالي شمال سيناء

كلف الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسيير قافلة ضخمة من السلع الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة، لعرضها في الأسواق بسعر التكلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالي شمال سيناء، بالتعاون مع القوات المسلحة.

ورافق القافلة جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، ومجدي الحسني رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما كلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة باستمرار تدبير كل احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع التموينية الأساسية، ومساندة القطاع الخاص في تدبير كميات إضافية من الخضر الطازجة والألبان.