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الوطن

حبس عاملين بتهمة حيازة مستندات مزورة 15 يوما

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس عاملين بتهمة حيازة مستندات مزورة 15 يوما

صورة أرشيفية

جددت النيابة العامة، حبس عاملين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مستندات ومحررات مزورة لاستخدامها في الحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وضبط القائم على عملية التزوير.

كانت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تلقت بلاغاً من مسئولي إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنان مصريان للحصول على تأشيرة سفر باستخدام مستندات يشتبه في كونها مزورة.

وبالإنتقال عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيد.أ.أ – مدير مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية ومصطفى.ر.ح - سن 34 - مدير مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزتهما ( دعوتان لحضور إحدى المعارض الدولية تحمل اسمائهما، 2 سجل تجارى يفيدان ملكيتهما لشركتى استيراد وتصدير، 2 بطاقة ضريبية، 2 كشف حساب بنكي باسمائهما ) وبفحص المستندات المُشار إليها بمعرفة قسم البحوث الفنية تبين أنها مزورة تزويراً كلياً بإستخدام طابعة كمبيوتر.

وتبين قيام المذكوران بتقديم مستندات "مزورة" للحصول على تأشيرة سفر للخارج بصفتهما مالكي شركتي استيراد وتصدير وتم دعوتهما لحضور إحدى المعارض الدولية "خلافًا للحقيقة".

وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بعدم صحة تلك المستندات وأنهما يرغبان في السفر للخارج بقصد العمل، وأن القائم على محاولة تسفيرهم بالإسلوب المشار إليه وتزوير المستنداتإسماعيل .م .ى "يحمل جنسية إحدى الدول العربية "سبق إتهامه في قضيتي نصب" – مقابل مبلغ (137) ألف جنيه سيتحصل عليها عقب حصولهما على تأشيرتي السفر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بأنه مصدر حصولهما على المحررات المزورة وأنه قام بإنشاء شركة وهمية للخدمات السياحية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة لمزاولة نشاطه غير المشروع في مجال تهريب الشباب إلى الخارج بأسلوب تزويره دعوات وخطابات منسوبة للعديد من المعارض والمؤتمرات الدولية بالخارج، وبتفتيش مقر الشركة المُشار إليها تم العثور على ( 5 أكلاشية لشركات ومؤسسات متنوعة، كمية من سجلات تجارية بأسماء العديد من الأشخاص، كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء أشخاص من راغبي السفر، كمية من الصور الضوئية لمستندات راغبي السفر، كمية من الطلبات للحصول على تأشيرات سفر منسوبة لسفارات دول أجنبية، العديد من حجوزات تذاكر سفر إلكترونية للعديد من الأشخاص، كشوف وجداول بتواريخ مختلفة ستقام خلالها معارض عالمية دولية) وجميعها "مزورة بالكامل".

 

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