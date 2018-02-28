الصين تعتمد قواعد علاج إجباري للمشتبه في كونهم مرضى نفسيين

أصدرت النيابة العليا الصينية لائحة جديدة بشأن العلاج الطبي الإجباري للمشتبه في كونهم مرضى نفسيين لتجنب ارتكابهم لجرائم وضمان العدالة والإنصاف.

والهدف من القواعد هو منع وتدارك القضايا التي يتظاهر فيها المشتبه بهم بانهم يعانون من مرض نفسي من أجل استبعاد توقيع عقوبات جنائية ضدهم، بحسب ما ذكرت نيابة الشعب العليا في بيان.

ومن أجل تعزيز الرقابة على استخدام العلاج الطبي الإجباري، يسمح لأعضاء النيابة لقاء المشتبه في كونهم مرضى نفسيين والتحقق من تعامل الشرطة مع القضية وكذا الأشخاص الذين يقومون بتقييم الوضع الصحي والأطباء وأقارب وجيران الشخص المريض وكذا ضحايا هذه القضايا.

وفي بعض الحالات، تقوم النيابة بتصحيح سوء استخدام العلاج الطبي الإجباري بعد الاستماع للضحايا.