"المترو": ضبط 140 متسولا خلال حملات أمنية بالمحطات وعربات القطارات

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم ضبط نحو ١٤٠ متسولا خلال حملة أمنية كبرى من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أنه تم فرض غرامة فورية على المتسولين قدرها ١٠٠ جنيه، موضحا أن الحملات الأمنية ستستمر للقضاء نهائيا على المتسولين.

وقال عبدالهادي للوطن، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، وأن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي تأخيرات، مؤكد أن الشركة تعمل على توفير كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.