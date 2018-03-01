بالصور| "أوركاس" يفوز بـ100 ألف جنيه في ثاني حلقات "هنا الشباب"

شهدت الحلقة الثانية من برنامج "هنا الشباب" لرواد الأعمال الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، مساء اليوم الأربعاء، منافسة شرسة بين 3 مشروعات قوية، فاز فيها "أوركاس" وهو تطبيق لتوصيل الأهالي بجليسات الأطفال إلكترونيا، بطريقة سهلة ومضمونة.

- فلير إن.. فنانون أون لاين

المشروع الأول كان "فلير إن"، وهو يساعد الفنانين على عرض لوحاتهم على الموقع الإلكتروني وتطبيق ذكي، وتم شرحه خلال 3 دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من 4 من كبار رواد الأعمال في مصر، وهم الدكتور خالد إسماعيل، الذي شارك من قبل كحكم دائم في الموسم الأول، وهو مستثمر مصري حاصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في النانو تكنولوجي، ورنده عبده استشاري تسويق ورائدة أعمال، وأيمن إسماعيل مستشار مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ودينا المفتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز مصر".

عُرض المشروع أمام لجنة التحكيم الذي ظهر خلاله اللوحات المعروضة وأسعارها، ولكن كانت أبرز تعليقات لجنة الحكام هي أن جودة الصورة المرسومة لن تظهر بشكل جيد على الشاشة، وأن القائمين على المشروع بحاجة إلى دراسة أكبر للمشروع، كما أن اسم المشروع لن يعلق في الأذهان بسهولة.

في التصويت الأولي للجنة الحكام، حصل المشروع على 200 نقطة من أصل 400.

خلال مناقشة اللجنة مع أصحاب المشروع، كان من الواضح أن المشروع غير مكتمل الأركان وبه بعض القصور من ناحية أسعار اللوحات، كما أن فكرة المشروع بعيدة عن واقعها، بحسب ما رأى أعضاء اللجنة، وهو ما جعل النقاط الممنوحة للمشروع تتراجع إلى 160 نقطة.

- أوركاس.. جليسة أطفال في دقائق

المشروع الثاني هو "أوركاس" وهو تطبيق ذكي يوفر جليسات أطفال للأهالي وذلك عن طريق الدفع أون لاين والبحث عن أقرب جليسة أطفال في منطقتها.

استعرضت لجنة التحكيم المشروع وتفاصيله ليحصل في التصويت الأولي للجنة على 265 نقطة من أصل 400 نقطة.

رأت اللجنة أن المشروع بحاجة إلى مراجعة الأسعار واستهداف المستفيدين من التطبيق، ولكن هذا لم يمنع اللجنة من أن تزيد نقاط المشروع إلى 280 نقطة.

- بيكيا.. السلع القديمة مقابل الغذاء

المشروع الثالث "بيكيا"، هو موقع للمقايضة بين المستلزمات القديمة مقابل سلع غذائية، حيث يستقبل 33 نوعا من أنواع "البيكيا" ويستبدلهم بسلع مثل زيت وسكر ومكرونة وما شابه.

سألت اللجنة عن طريقة حساب تكلفة السلع القديمة مقابل الغذاء الذي سيتم مقايضته، وبعدها حصل على 270 نقطة من أصل 400 نقطة.

استكملت اللجنة استفساراتها حول المشروع، وسألت عن مستقبل المشروع وأرباحه المستقبلية، وهل يمكن مقاضية المستلزمات القديمة بالمال مستقبليًا أم لا، وبعد المناقشة تراجعت نطاق المشروع إلى 265 نقطة.

وفي المرحلة الثالثة من المسابقة، دخلت المشروعات الثلاثة في دقائق الحسم، عبر مناظرة بينهم لتسليط الضوء على أبرز الثغرات في مشروع كل منهم.

جاء التصويت النهائي ليفوز مشروع "أوركاس" بجائزة 100 ألف جنيه من البنك التجاري الدولي CIB، لصاحبته أميرة، ما جائزة شركة WE فحصل عليها مشروع بيكيا.

جدير بالذكر أن المشروع الفائزة في نهاية المسابقة يحصل على جائزة مالية كبرى لأفضل مشروع في المسابقة بنصف مليون جنيه، وجائزة خاصة لأفضل مشروع في الموسم الثاني.