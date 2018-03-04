طلاب معهد الخدمة بأسوان يعلنون تأييدهم للسيسي

أيد طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه فترة رئاسية ثانية، وذلك خلال لقاء طلابي بالمعهد بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وفي تصريحاته الصحفية قال الدكتور عبد المنصف رشوان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، إن الطلاب خلال اللقاء أرسلوا برسالة تأييد ودعم للرئيس السيسي، متعهدين بأنهم سيتقدموا الصفوف الطلابية أمام صناديق الاقتراع خلال العٌرس الانتخابي الديمقراطي، للانتخابات الرئاسية نهاية مارس الجاري، لأنه جاء الوقت ليرد الشعب المصري الجميل للسيسي بانتخابه لفترة ثانية تقديرًا لدوره البطولي، وانحيازه للشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو.