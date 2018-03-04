انطلاق مبادرة "علشان بلدنا" لتجميل وتطوير شبرا الخيمة

دشن مجموعة من شباب شبرا الخيمة مبادرة لنظافة وتجميل حي شرق شبرا تحت شعار "علشان بلدنا" حيث قاموا بتنظيف وتجميل شارع 15 مايو ومنطقة جامع أبو الهنا وقاموا بإزالة القمامة ودهان بلدورات الأرصفة وتزيين الشارع بأعلام مصر وذلك على نفقتهم الخاصة.

وتضم المبادرة مجموعة من الشباب منهم أحمد شندي وأحمد علي ومحمد جابر من قاطني حي شرق شبرا الخيمة والذين أكدوا أنهم سوف يستمروا في تفعيل هذه المبادرة لتطوير الحي ومساعدة الأجهزة التنفيذية في نظافة وتجميل المدينة لكي تظهر بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق ولإعطاء نموذج جيد لجميع المواطنين.

وتأتي المبادرة في إطار الدعوة المستمرة من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية للمشاركة المجتمعية ودعوته دائما لمشاركة الشباب.