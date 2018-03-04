تسجيل الدخول

الوطن

القبض على متهم بقتل شاب في المطرية بعد تبادل لإطلاق النار

منذ 10 دقيقة
كتب: صالح رمضان
القبض على متهم بقتل شاب في المطرية بعد تبادل لإطلاق النار

صورة أرشيفية

ضبطت حملة أمنية لمديرية أمن الدقهلية أحد المتهمين في قضية قتل شاب وإصابة آخر تصادف مرورهما بالشارع أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بشوارع مدينة المطرية.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بجوار محكمة عوف القديمة وإطلاق أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة كل من "زكريا. م. أ"، 24 سنة، بطلق ناري بالبطن مما أدى إلى وفاته في الحال ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المطرية وإصابة "ناصر م. أ"،  19 سنة سائق توك توك بطلق خرطوش في الرأس وتحويله إلى المستشفى الدولي لاستكمال العلاج.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد الشارود، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة قد نشبت بين كل من  "حسن م. ا"، 27 سنة صياد، ومقيم المطرية، و"طارق. م. ا."، 32 سنة، عاطل تبادلوا إطلاق النار بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وشكل مدير الأمن فريق بحث بإشراف العميد أحمد خيري مدير مباحث الدقهلية، وبقيادة العميد محمد شرباص رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع الأمن العام بالمديرية و قوات الأمن المركزى، لضبط المتهمين.

وأسفر جهود فريق البحث إلى تحديد مكان اختباء المدعو "حسن. م. أ"، والمختبئ بمنطقة تحت السكة الحديد الزراعية التابعة لمركز المنزلة، داخل أحد المنازل.

وداهمت القوات المكان، وتبادلت إطلاق النار مع المتهم حتى تم السيطرة عليه، وضبطت بحوزته البندقية الآلية والتي يشتبه أن تكون هي المستخدمة في عملية القتل، وبالإضافة إلى خزينة طلقات.

تحرر عن واقعة الوفاة المحضر رقم  2110 لسنة 2018 جنح المطرية وجار عرض المتهم على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"

اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"
"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير

"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير
هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"

هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"
مدير أمن الدقهلية يتفقد قافلة الطوارئ الطبية لتأمين عيد الميلاد

مدير أمن الدقهلية يتفقد قافلة الطوارئ الطبية لتأمين عيد الميلاد
مدير أمن الدقهلية خلال تفقده الكنائس: تنفيذ القانون بكل حزم وحسم

مدير أمن الدقهلية خلال تفقده الكنائس: تنفيذ القانون بكل حزم وحسم

أخبار قد تعجبك

التعليقات

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

أحدث الأخبار

تواضروس يخرج 3 دفعات جديدة من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

تواضروس يخرج 3 دفعات جديدة من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

أمن الجيزة: ضبط 9870 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمحافظة

أمن الجيزة: ضبط 9870 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمحافظة

ضبط 22 ألف قرصا مخدرا ومنشط جنسي بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 22 ألف قرصا مخدرا ومنشط جنسي بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 4 عاطلين بتهمة السرقة في أوسيم

ضبط 4 عاطلين بتهمة السرقة في أوسيم

سيامة 4 كهنة جدد لخدمة قرى إيبارشية سوهاج

سيامة 4 كهنة جدد لخدمة قرى إيبارشية سوهاج

اختيارات الوطن

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

مع طرحها اليوم بـ4 بنوك.. التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين"

بالفيديو| سوري يقتل زوجته في بث مباشر على

بالفيديو| سوري يقتل زوجته في بث مباشر على "فيسبوك": "خاينة"

حكايات شباب قهروا كابوس «الإدمان»: كنا ميتين.. ورجعنا

حكايات شباب قهروا كابوس «الإدمان»: كنا ميتين.. ورجعنا

التدخين فى «الثانوية العامة» خطر يهدد مستقبل الطلبة

التدخين فى «الثانوية العامة» خطر يهدد مستقبل الطلبة

حكايات من «الحسينية»: راحت الفتونة وبقينا فى زمن «عيب اختشى»

حكايات من «الحسينية»: راحت الفتونة وبقينا فى زمن «عيب اختشى»

الأكثر قراءة

عاجل