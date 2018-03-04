القبض على متهم بقتل شاب في المطرية بعد تبادل لإطلاق النار

ضبطت حملة أمنية لمديرية أمن الدقهلية أحد المتهمين في قضية قتل شاب وإصابة آخر تصادف مرورهما بالشارع أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بشوارع مدينة المطرية.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بجوار محكمة عوف القديمة وإطلاق أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة كل من "زكريا. م. أ"، 24 سنة، بطلق ناري بالبطن مما أدى إلى وفاته في الحال ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المطرية وإصابة "ناصر م. أ"، 19 سنة سائق توك توك بطلق خرطوش في الرأس وتحويله إلى المستشفى الدولي لاستكمال العلاج.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد الشارود، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة قد نشبت بين كل من "حسن م. ا"، 27 سنة صياد، ومقيم المطرية، و"طارق. م. ا."، 32 سنة، عاطل تبادلوا إطلاق النار بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وشكل مدير الأمن فريق بحث بإشراف العميد أحمد خيري مدير مباحث الدقهلية، وبقيادة العميد محمد شرباص رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع الأمن العام بالمديرية و قوات الأمن المركزى، لضبط المتهمين.

وأسفر جهود فريق البحث إلى تحديد مكان اختباء المدعو "حسن. م. أ"، والمختبئ بمنطقة تحت السكة الحديد الزراعية التابعة لمركز المنزلة، داخل أحد المنازل.

وداهمت القوات المكان، وتبادلت إطلاق النار مع المتهم حتى تم السيطرة عليه، وضبطت بحوزته البندقية الآلية والتي يشتبه أن تكون هي المستخدمة في عملية القتل، وبالإضافة إلى خزينة طلقات.

تحرر عن واقعة الوفاة المحضر رقم 2110 لسنة 2018 جنح المطرية وجار عرض المتهم على النيابة العامة.