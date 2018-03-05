ضبط 5 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بـ"أطفيح"

تمكنت مباحث الجيزة، بقيادة اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على 5 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في منطقة اطفيح .

وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم في 7 قضايا اتجار في المخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم مطواة وفرد خرطوش، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتهما.

وأخطرت النيابة وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية، وبيضاء، دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.