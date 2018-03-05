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الوطن

ضبط عاطل بـ94 قرصا مخدرا في محطة مترو فيصل

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد سيف
ضبط عاطل بـ94 قرصا مخدرا في محطة مترو فيصل

مترو الأنفاق

تمكنت الخدمات الأمنية في محطة مترو فيصل، من ضبط عاطل بحوزته 94 قرصا مخدرا من عقار الترامادول، المدرج بجدول المخدرات، ومبلغ مالي 50 جنيها وهاتف محمول أثناء الاشتباه به وتفتيشه داخل المحطة.

وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، غافل القوات وقام بالقفز من احدى الشرفات بالدور الثاني بالمحطة، حيث تم ملاحقته وضبطه بمعرفة القوات الأمنية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح مركز شرطة بنى مزار "إيصال امانة" حصر غيابي بالحبس لمدة 6 أشهر.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة.

 

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