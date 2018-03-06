نواب سيناء يرفضون نقل طلاب المعاهد خارج المحافظة

قال رحمي بكير عضو مجلس النواب بالعريش، إنه تم تقديم طلب باليد إلى وزير التعليم العالي، الذي أبدى النية على الموافقة على ما جاء به بناء على رغبة بعض الطلبة، بشأن عدم نقل طلاب المعاهد من سيناء إلى المحافظات الأخرى.

وأضاف بكير "لقد قمت أثناء الجلسة برفض ذلك، وبلغت رفض نواب سيناء جميعا وأيضا أهل سيناء نقل أي طالب خارج سيناء".

وجاء في أثناء الجلسة وبحضور الوزير، طلب بيان عاجل من رئيس المجلس الذي وافق على طلبه آخر الجلسة، وقبل رفعها أثناء خروج الوزير طلبت الكلمة، مضيفا إنني طلبت من الوزير العودة لسماع البيان العاجل، حيث استمع الوزير إلى الجلسة، والذي شهد تصميم رفض نواب سيناء مندوبين عن الطلاب، رفض نقل الطلاب بشكل تام.

وتابع: فيما شارك النواب حسام رفاعي والنائب جازي سعد، في الحوار وتم التصميم، من جانبها على الرفض، وطلبنا مطلب واحد هو رفض تام لنقل أي طالب من سيناء، سواء كان في الجامعة الخاصة أو الحكومية، وتوجد حلول بديلة أخرى.

فيما قرر نواب سيناء مقابلة الجهات المختصة؛ لوضع الحل المناسب دون النقل والذي ظهر بإبداء مرونة شديدة، بعد تفهم الأوضاع مع انتظار، ما تسفر عنه اللقاءات القادمة.