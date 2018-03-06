براءة 3 متهمين باحتجاز ناشطين من "تمرد" في المنيا

قضت الدائرة الأولي، بمحكمة جنايات المنيا، مساء الإثنين، برئاسة المستشار محمد رشاد، ببراءة 3 متهمين، حضوريًا، فى قضية احتجاز عضوى تمرد.

قالت مصادر قانونية، إن المحكمة استندت إلى عدول أحد المجنى عليهم في أقواله أمام المحكمة مما يعد تعميمًا فى عدول الأقوال على باقى المتهمين، وأنه لا يمكن الجزم بتعميم حكم اليوم على باقى المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكامًا، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

وكانت المحكمة، أصدرت فى مايو الماضى حكمًا بحق 21 متهمًا بالسجن 5 سنوات حضوريًا وغيابيًا، وبرأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تمرد المنيا ومن بين المتهمين محافظ المنيا الأسبق الدكتور مصطفى عيسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان.