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الوطن

"الملا": تطوير معامل التكرير يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

اليوم PM 01:58
كتب: شادي أحمد
"الملا": تطوير معامل التكرير يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول في عمومية ميدور

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية سواء من خلال تحديث المعامل القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وترشيد استيرادها من الخارج لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات وللمساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات السوق المحلي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيسا شركتا إنبي وبتروجت والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف "الملا"، أن تطوير معامل التكرير وتحديثها ورفع كفاءتها يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

وأكد الوزير، أهمية الاستمرار في الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتي على قائمة أولويات وزارة البترول للحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية.

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