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الوطن

رئيس "ميدور": تكرير 40.5 مليون برميل خام خلال 2017

منذ 56 دقيقة
كتب: شادي أحمد
رئيس "ميدور": تكرير 40.5 مليون برميل خام خلال 2017

وزير البترول

استعرض الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة ميدور، أهم نتائج الأعمال لعام 2017 حيث تمكنت الشركة تحقيق أعلى مؤشرات إنتاجية ومالية لأول مرة في تاريخ الشركة، حيث قامت خلال العام بتكرير حوالى 40.5 مليون برميل.

وأضاف "عبدالعزيز"، في بيان اليوم الخميس: "الشركة ساهمت في توفير أكثر من 3 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلى خلال العام بقيمة حوالى 1.4 مليار دولار، وتصدير حوالى 1.7 مليون طن قيمتها 860 مليون دولار".

وأشار "عبدالعزيز"، إلى استمرار ميدور في المضى قدما لتنفيذ مشروع أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% وفقا للبرامج الزمنية المحددة، ما يحقق عائد اقتصادي وفني يعود بالنفع على الدولة كأحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابيا في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيسا شركتا "إنبي" و"بتروجت" والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

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