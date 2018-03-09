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الوطن

برلماني: مواقف السيارات ستدخل أموالا ضخمة لخزينة الدولة حال تقنينها

اليوم AM 12:33
كتب: شريف سليمان
برلماني: مواقف السيارات ستدخل أموالا ضخمة لخزينة الدولة حال تقنينها

المهندس أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قطاع مواقف السيارات سيُدر أموالا ضخمة لخزينة الدولة في حالة تقنينها.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الذي يُذاع على فضائية "DMC"، أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طالبت من محافظة القاهرة حصر بالمواقف العشوائية للسيارات وتمت الاستجابة.

وأكد عضو مجلس النواب إن محافظة القاهرة أرسلت خطابًا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مرفقًا بكشوف تتضمن حصرًا شاملًا لجميع المواقف العشوائية فى العاصمة، أُعد بمعرفة الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، مؤكدة أنها تعد خطة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ للقضاء على المواقف العشوائية وضرورة تقنينها.

 

 

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