برلماني يطالب بتطبيق العقوبات على مثيري الشغب في مباراة الأهلي

طالب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتطبيق العقوبات المنصوص بها في قانون الرياضة على مُثيري الشغب الذين ظهروا في الملاعب والمدرجات في مباراة النادي الأهلي ومونانا الجابوني في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عباس في بيان له، إن تكسير "أولتراس" وعناصر "6 إبريل" كراسي ستاد القاهرة غير مقبول على الإطلاق ولا يجوز أن تحدث مثل تلك الوقائع مرة أخرى.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الرياضة بالبرلمان يبذلون قصارى جهدهم لعودة الجماهيري للملاعب وتلك التصرفات لم ولن تمنع مجهودات عودة الجماهير.

وأكد أن تطبيق القانون في مثل تلك المواقف رادع حتى لا نسمح بتكرار سيناريوهات الشغب داخل الملاعب المصرية.