"بيت المسرح" يطلق مبادرة بعنوان "اعرف جيشك"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وافقت على إطلاق البيت الفني للمسرح لمبادرة "اعرف جيشك" والتي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية، ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

وأضاف مختار في بيان، اليوم الأحد، إن المبادرة تتضمن عدة فعاليات على مدار العام، حيث يعرض خلال الأيام القليلة القادمة "أمر تكليف"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، عن أغنية "على الممر" للكاتب علي سالم ومن إخراج باسم قناوي، كما تتضمن المبادرة أيضا عرض حكي غنائي تقدمه ورشة "ابدأ حلمك" التابعة لفرقة مسرح الشباب، حيث يتضمن العرض أهم الأغنيات التي ترصد بطولات الجيش المصري بالإضافة إلى قصص حقيقية عن أبطال الجيش والشرطة المصرية.

وتم بالتعاون مع قناة DMC إنتاج فيلم وثائقي قصير عن بطولات الجنود وروايات لأهالي الشهداء، من المقرر عرضه قبل بدء العروض المسرحية وعلى شاشات دور عرض البيت الفني للمسرح في مختلف المحافظات.