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الوطن

الماشطة في مؤتمر لدعم السيسي بدمياط: نتصدى لمروجي مقاطعة الانتخابات

اليوم AM 06:03
كتب: سهاد الخضري
الماشطة في مؤتمر لدعم السيسي بدمياط: نتصدى لمروجي مقاطعة الانتخابات

الماشطة في مؤتمر جماهيري لدعم السيسي نستهدف التصدي لحملات المقاطعة وإنجازات الرئيس في الفترة الأولي تدفعنا لتأيده

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة كفر سعد بحضور الآلاف من أهالي دمياط، بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمهندس محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، والدكتور أبو المعاطي مصطفي عضو مجلس النواب.

وفي كلمته قال محمد الماشطة، منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر": "نستهدف التصدي لحملات المقاطعة التي يروج لها البعض بإعتبارها واجبا وطنيا"، مشيرا لما أنجزه الرئيس السيسي من مشاريع اقتصادية ومدن جديدة بخلاف إنخفاض معدلات البطالة ومشاريع الطرق، وهو ما سيدفعنا لانتخابه مرة أخرى لاستكمال مشاريع التنمية.

وأكدت متى على ضرورة مشاركة المرأة المصرية وإدلائها بصوتها في الانتخابات، فهي السيدة التي وقفت خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وأثبتت للعالم كله بأن نساء وفتيات مصر يقفن خلف القيادة السياسية من أجل حماية مصر من الإرهاب.

 

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