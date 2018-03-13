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الوطن

أحمد حسن عن فيلمه "العميد": متردد في خوض التجربة

اليوم AM 02:54
كتب: شريف سليمان
أحمد حسن عن فيلمه "العميد": متردد في خوض التجربة

أحمد حسن

قال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، ولاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك الأسبق، إنه قد يدخل عالم التمثيل في فيلم "العميد"، الذي سيقوم ببطولته. 

وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الفيلم سيتضمن بعض الأحداث الحقيقية، وسيتناول قصة صعود لاعب كرة حتى يصل إلى أعلى المستويات، كما سيتضمن الفيلم أحداثا من زمن البطولات الإفريقية الثلاث التي حققها المنتخب الوطني في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010.

وتابع: "تراجعت عدة مرات عن خوض التجربة، لأنني يجب أن أكون متأكدًا أن الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا، خشية أن يخصم عدم تحقيقه النجاح المطلوب من رصيدي عند الناس".

 

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