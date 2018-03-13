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الوطن

بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

اليوم AM 05:03
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

محمد صلاح

قالت الدكتورة نيرفانا صلاح، الطبيبة بقسم المعامل بمستشفى المنصورة الجامعي، إن أطفال قسم الغسيل الكلوي طلبوا أن يكلموا الكابتن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأضافت نيرفانا، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنها تواصلت مع والدة صلاح وقالت لها إنها ستخبره بذلك، مؤكدة أن والدة صلاح أرسلت لها رسالة طلبت منهم التجهيز لإجراء الاتصال بصلاح في لندن.

من جانبه قال الدكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة، إن صلاح أجرى اتصالا مدته أكثر من نصف ساعة مع الأطفال المرضى بقسم الغسيل الكلوي، عبر الـ"فيديو كونفرانس".

وأثنى قناوي على صلاح وأخلاقه، مضيفًا: "من حبه ربه حبب فيه خلقه".

 

 

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