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الوطن

أمريكي يدعو المصريين لانتخاب السيسي: "أعماله تفوق أي زعيم في العالم"

اليوم AM 12:20
كتب: محمود البدوي
أمريكي يدعو المصريين لانتخاب السيسي: "أعماله تفوق أي زعيم في العالم"

مواطن أمريكي

عرض برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مقطع فيديو لـ"مواطن أمريكي" يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "المواطن الأمريكي"، خلال ظهوره بالفيديو: "السيسي هو المستقبل، ومصر بدأت في التحرك في الاتجاه الصحيح، وأنا بحب مصر وبحب السيسي"، لافتًا إلى أن الرئيس يعمل كزعيم وقام بأعمال تفوق أي زعيم في العالم، مؤكدًا أن السيسي هو النموذج الصحيح للزعامة.

وأضاف أن الرئيس أنعش التجارة الرئيسية، وخاصة مزارع الأسماك، لتصبح الأَضخم في العالم خلال عام، مؤكدًا أنه يجب على المصريين في أي مكان بالعالم أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية وينتخبوا الرئيس السيسي، متابعًا: "بحب مصر وتحيا مصر".

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