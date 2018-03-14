رئيس "صوت الشعب" لـ"السيسي": ثق في حب المصريين لك.. "أنا مؤمن بيك"

قال المستشار أحمد حسين، رئيس حزب صوت الشعب، إنه حرص تنظيم مؤتمر لتحفيز المصريين في دبي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 16 و17 و18 مارس الجاري، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي :" ثق في حب المصريين لك".

وأضاف "حسين"، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أن المؤتمر بمثابة احتفالية في حب مصر في المقام الأول ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل كفنه على يده وتحمل مسؤولية 100 مليون مصري.

ووجه رئيس حزب صوت الشعب، رسالة للسيسي: "أنا مؤمن بيك، عايزين نمشي بفكرك ونحن وراك ومكملين معاك حتى النهاية، وأدعو المصريين للمحافظة على بلادهم".