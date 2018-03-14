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الوطن

تراشق بالألفاظ على الهواء بين داعية وبرلماني سابق.. والأخير: هتتحاسب

اليوم AM 05:41
كتب: شريف سليمان
تراشق بالألفاظ على الهواء بين داعية وبرلماني سابق.. والأخير: هتتحاسب

الإعلامية بسمة وهبة

أكد محمد جاد الله، الداعية الإسلامي، أن ما حدث في قرية 17 بكفر الشيخ، التي تشتعل بها النيران بدون أسباب، دجل وشعوذة لا يقبلها عقل، وأن النائب السابق علاء حسانين يتواجد في أماكن تنقيب الآثار.

وطالب جاد الله، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، وزير الداخلية بالتحقيق في الموضوع، مؤكدًا أن ما يحدث في القرية هو سرقة آثار، ويقوموا بإشعال الحرائق لإلهاء أهالي القرية، متابعًا: "أحد نواب هذه الدائرة رفع حذاء أحد أعضاء مجلس النواب أثناء دخوله المسجد، وشهد شهادة زور ضد طلعت السادات".

ونشبت مشادة على الهواء بينه وبين عصام عبد الغفار، عضو سابق بمجلس النواب، حيث قال الأخير: "أنت كذاب، والكلب اللي ممليك الكلام ملاك غلط، وهتتحاسبوا على غلطكم، أنا نائب محترم".

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