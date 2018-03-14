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الوطن

بالفيديو| نائب وزير الخارجية يحدد الدول الأكثر مشاركة في الانتخابات

اليوم AM 08:50
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| نائب وزير الخارجية يحدد الدول الأكثر مشاركة في الانتخابات

السفير حمدي لوزا

قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية والمشرف على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إن الجالية المصرية المقيمة في المملكة العربية السعودية دائمًا ما تسجل أعلى مشاركات في الاستحقاقات الانتخابية، وتأتي بعدها دولة الكويت.

وأضاف لوزا، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "نقطة تماس"، الذي يُذاع عبر فضائية "أون لايف": "نشهد تغيير وتطوير في كل استحقاق انتخابي، فعندما يصوت المصري في الخارج، يتم تسجيل الصوت مباشرة لدى غرفة العمليات بالهيئة الوطنية لمصر من خلال الأجهزة الإلكترونية التي تم تصميمها خصيصًا للإنتخابات". 

وتابع: "إن وسائل الإعلام المصرح لها تغطية العملية الانتخابية لها الحق في متابعة عمليات فرز الأصوات، في حضور مندوبي المرشحين، والمنظمات المدنية غير الحكومية".

 

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