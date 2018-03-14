موجز 9 صباحا| ضبط أمين الشرطة "الأسطورة".. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الساعة التاسعة صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أمين شرطة مفصول، محمود الأسطورة تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه، بمنطقة عرب الجسر في عين شمس.

وكانت البداية أثناء مرور الرائد أحمد طارق، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبته القوة المرافقة، بمنطقة العرب بشارع الخليل إبراهيم، تمكن من ضبط (محمود. ع)، 34 سنة، أمين شرطة مفصول، عاطل والسابق اتهامه في عدة قضايا سرقة بالإكراه حال استقلاله توكتوك، وبحوزته كارنيه مزور منسوب لوزارة الداخلية.

وبالتحري عنه بمعرفة المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، للوقوف على سبل تعايشه والربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بحيازته للكارنيه بقصد النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأقر باستيقافه أحد الأشخاص بشارع الخليل إبراهيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، واستولى منه على مبلغ مالي 50 جنيها بذات الأسلوب، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض، على سائق وعامل وبحوزتهما 17 تذكرة هيروين وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام المتهم صلاح. ن، سائق ومقيم بدائرة القسم بترويج المخدرات، وصديقه عامل يدعى أحمد، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث من القبض على المتهمان حال تواجدهما أمام محل تجاري وبحوزتهم المضبوطات.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفئ على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ27 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

القبض على أمين الشرطة "الأسطورة"

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

القبض على عاطل بتهمة تجارة الهيروين بعين شمس

القبض على سائق وعامل بتهمة حيازة مخدرات

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