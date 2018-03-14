تسجيل الدخول

الوطن

موظف يشعل النار في بنك بالدقهلية خوفا من اكتشاف النقص بعهدته

منذ 30 دقيقة
كتب: صالح رمضان
موظف يشعل النار في بنك بالدقهلية خوفا من اكتشاف النقص بعهدته

اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز حريق عمد في بنك الائتمان الزراعي في قرية "ديمشلت" دائرة مركز دكرنس، وتبين أن وراء إشعال الحريق موظف بالبنك بسبب صدور قرار بنقله ووجود نقص بعهدته فقام بإحراق بعض المحتويات خوفا من اكتشاف اللجنة النقص بعهدته.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة دكرنس، ببلاغ من "أحمد. و. م"، 38 سنة مدير البنك الزراعي المصري بقرية ديمشلت دائرة المركز، بنشوب حريق بفرع البنك محل عمله.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد بيان مديرية الآمن أنه بالفحص تبين أن البنك عبارة عن شقتين بالطابق الأول علوي بعقار مكون من أربعة طوابق ملك المدعوة  "ناهد. ع" ونشوب واحتراق بعض الأوراق القديمة والخاصة بعملاء سابقين بالحجرة المخصصة للحفظ.

وبسؤال حارسي البنك، في محضر الشرطة،  قررا أنه حال تواجدهما بمحل حراستهما فوجئا بانبعاث دخان من الحجرة المشار إليها، وعللا سبب الحريق بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1946/2018 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وطلب الشاكي وحارسي البنك لجلسة تحقيق، وتشكيل لجنة ثلاثية من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة لفحص الأضرار المترتبة على الحريق وبيان قيمتها وجرد الملفات والقروض الخاصة بالبنك وبيان المسئول عنها.

وشكل العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، فريق بحث لكشف لغز الحريق، وأدى تطوير البحث إلى  ضبط "محمود. م. م"، 48 سنة موظف ببنك الائتمان الزراعي، وبسؤاله في محضر الشرطة، علل أن سبب ارتكابه الواقعة هو صدور قرار بنقله من البنك لقيام لجنة بالمرور على عهدته وخوفا منه اكتشاف اللجنة نقص بعهدته قام بإحراق بعض المحتويات.

 

أخبار متعلقة

شاهد في "بيت المقدس": "ربع نقل" استخدمت في تفجير مديرية أمن الدقهلية

شاهد في "بيت المقدس": "ربع نقل" استخدمت في تفجير مديرية أمن الدقهلية
اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"

اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"
"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير

"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير
هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"

هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"أمن الدولة" تستكمل التحقيقات مع "أبوالفتوح" الإثنين المقبل

"أمن الدولة" تستكمل التحقيقات مع "أبوالفتوح" الإثنين المقبل

نائبة: "الجنود في الميدان والشعب في اللجان" شعارنا بانتخابات الرئاسة

نائبة: "الجنود في الميدان والشعب في اللجان" شعارنا بانتخابات الرئاسة

تعيين حسام عواد رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة

تعيين حسام عواد رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة

محافظ الوادي الجديد يمد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة 3 أشهر

محافظ الوادي الجديد يمد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة 3 أشهر

إحالة المتهمين بذبح الأقباط المصريين في ليبيا للمحاكمة خلال شهرين

إحالة المتهمين بذبح الأقباط المصريين في ليبيا للمحاكمة خلال شهرين

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل