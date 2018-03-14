موظف يشعل النار في بنك بالدقهلية خوفا من اكتشاف النقص بعهدته

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز حريق عمد في بنك الائتمان الزراعي في قرية "ديمشلت" دائرة مركز دكرنس، وتبين أن وراء إشعال الحريق موظف بالبنك بسبب صدور قرار بنقله ووجود نقص بعهدته فقام بإحراق بعض المحتويات خوفا من اكتشاف اللجنة النقص بعهدته.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة دكرنس، ببلاغ من "أحمد. و. م"، 38 سنة مدير البنك الزراعي المصري بقرية ديمشلت دائرة المركز، بنشوب حريق بفرع البنك محل عمله.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد بيان مديرية الآمن أنه بالفحص تبين أن البنك عبارة عن شقتين بالطابق الأول علوي بعقار مكون من أربعة طوابق ملك المدعوة "ناهد. ع" ونشوب واحتراق بعض الأوراق القديمة والخاصة بعملاء سابقين بالحجرة المخصصة للحفظ.

وبسؤال حارسي البنك، في محضر الشرطة، قررا أنه حال تواجدهما بمحل حراستهما فوجئا بانبعاث دخان من الحجرة المشار إليها، وعللا سبب الحريق بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1946/2018 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وطلب الشاكي وحارسي البنك لجلسة تحقيق، وتشكيل لجنة ثلاثية من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة لفحص الأضرار المترتبة على الحريق وبيان قيمتها وجرد الملفات والقروض الخاصة بالبنك وبيان المسئول عنها.

وشكل العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، فريق بحث لكشف لغز الحريق، وأدى تطوير البحث إلى ضبط "محمود. م. م"، 48 سنة موظف ببنك الائتمان الزراعي، وبسؤاله في محضر الشرطة، علل أن سبب ارتكابه الواقعة هو صدور قرار بنقله من البنك لقيام لجنة بالمرور على عهدته وخوفا منه اكتشاف اللجنة نقص بعهدته قام بإحراق بعض المحتويات.