الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض "مستورة"

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن قيمة قرض مستورة تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة، سواء من لديها معاش ضمان اجتماعي، أو معاش تكافل وكرامة، أو من مستحقي النفقة، أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط.

وأشار فاروق إلى أنه يتم توجيه هذا القرض للمشروعات، وليس كمبالغ نقدية ويتم الحصول على المشروع بعد استيفاء شروط التمويل على أن يتم تنفيذه من خلال لجان الزكاة، وألا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة.